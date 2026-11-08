Erklärung von Yahya Sari zur Aggression Saudi-Arabiens gegen den Jemen

Laut einem Bericht der Agentur Abna unter Berufung auf Al-Masira erklärte Yahya Sari, der Sprecher der Streitkräfte des Jemen, heute Samstag in einer Erklärung: In den letzten 24 Stunden hat der saudische Feind mit 105 Luft- und Raketenangriffen die zivile Infrastruktur unseres Landes ins Visier genommen. Infolge der Bombardierungen in der Hauptstadt (Sanaa) sowie in den Provinzen Al-Dschauf, Taiz, Amran, Hadscha, Saada, Marib und Lahdsch wurden Dutzende Zivilisten getötet oder verletzt.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen fuhr fort: Die saudischen Angriffe wurden von «F-15»- und «Typhoon»-Kampfjets durchgeführt, die von den Luftwaffenstützpunkten «Chamis Muschait» und «Taif» gestartet waren; die Raketenangriffe wurden aus den Gebieten «Nadschran» und «Dschisan» durchgeführt.

Yahya Sari fügte dann hinzu: Seit Beginn der Eskalation der Konflikte hat die Gesamtzahl der Luft- und Raketenangriffe der aggressiven, von Saudi-Arabien geführten Koalition gegen dieses Land 4369 erreicht.