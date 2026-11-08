Naderi: Jede Maßnahme gegen Iran wird auf eine noch härtere Reaktion stoßen

Ahmad Naderi erklärte im Gespräch mit einem Korrespondenten der Agentur Abna als Reaktion auf die Maßnahme der Islamischen Republik Iran, die Marine und Luftwaffe Großbritanniens in die Liste der terroristischen Organisationen aufzunehmen: Die Islamische Republik Iran wird gegenüber feindseligen Maßnahmen von Staaten, einschließlich der Erklärung der Islamischen Revolutionsgarde zur terroristischen Organisation, eine entschlossene Haltung einnehmen, und sollten andere Staaten diesen Weg einschlagen, wird Iran entsprechend diesen Maßnahmen reagieren.

Die feindseligen Maßnahmen Großbritanniens gegen Iran haben eine Vorgeschichte

Unter Hinweis auf die Maßnahme der britischen Regierung, die Islamische Revolutionsgarde zur terroristischen Organisation zu erklären, bezeichnete er diesen Schritt als having Vorgeschichte und in Fortsetzung der feindseligen Politik dieses Landes gegenüber der Islamischen Republik Iran stehend, und fügte hinzu: Seit dem Jahr 1401 (2022) begannen einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Großbritannien und eine Reihe weiterer Länder, darunter Kanada, mit dem Verfahren, die Frage der Erklärung der Revolutionsgarde zur terroristischen Organisation aufzuwerfen, und bemühten sich, diesen Ansatz in einen politischen und internationalen Diskurs zu verwandeln.

Das Mitglied des Präsidiums des Islamischen Konsultativrats fuhr fort: Im Laufe des letzten Jahres, insbesondere nach dem 12-Tage-Krieg, wurden die Maßnahmen und Positionen dieser Länder gegenüber der Revolutionsgarde verschärft, und nach dem 40-Tage-Krieg erreichte dieser Prozess ein Stadium, in dem sie größeren Mut fanden, solche Entscheidungen zu verfolgen und umzusetzen.

Naderi betonte: Das Islamische Konsultativrats versichert ebenfalls diese Haltung, dass, wenn die Islamische Revolutionsgarde als Teil der offiziellen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran in die Liste der terroristischen Organisationen aufgenommen wird, die Islamische Republik Iran auch die Armeen der handelnden Länder in die Liste der terroristischen Organisationen aufnehmen und sie als terroristische Kräfte anerkennen wird.

Er merkte an: Unter solchen Umständen werden die Streitkräfte dieser Länder in der Region in die Reichweite der Islamischen Republik Iran geraten und als legitime Ziele anerkannt werden. Wir behalten uns ebenfalls das Recht vor, den Streitkräften Großbritanniens, der USA und jedes anderen Landes, das die Revolutionsgarde in die Liste der terroristischen Organisationen aufnimmt, entgegenzutreten und das Feuer zu eröffnen.