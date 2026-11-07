Islami: Trumps Drohung bezüglich des „Kolang-Berges" ist ein Zeichen ihrer Verzweiflung

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte Mohammad Islami, Vizepräsident und Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, als Antwort auf die Frage des Senders Rashatoday: Dass Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, ständig mit einem Angriff auf den „Kolang-Berg" droht und zuvor auch verschiedene Drohungen bezüglich eines Angriffs auf andere Orte verwendet hat, ist ein offensichtliches Zeichen ihrer Verzweiflung.

Islami fügte hinzu: Gleichzeitig hat auch Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation, wie ein gehorsamer Agent und Gefolgsmann unserer Feinde gehandelt und stellt ihnen praktisch Informationen zur Verfügung.

Er merkte an: Dieser Schritt Grossis stellt einen Missbrauch der Befugnisse internationaler Institutionen dar, was die Glaubwürdigkeit und Legitimität dieser Organisationen in Frage stellt und zudem eine ernsthafte Schwäche sowohl in der „Charta der Vereinten Nationen" als auch im „Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen" offenbart.

Der Leiter der Atomenergieorganisation verurteilte die Anwendung solcher Doppelstandards durch den Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation aufs Schärfste und sagte: Diese Doppelstandards sind so offensichtlich geworden, dass sie nun offen angewendet werden.

Islami fügte als Antwort auf die Frage, ob der Iran aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen austreten werde oder nicht, hinzu: Diese Angelegenheit erfordert eine strategische und übergeordnete Entscheidung, die in den Zuständigkeitsbereich der souveränen Organe des Landes fällt.

Er sagte: Dennoch ist wichtig, dass unser Land seine Entscheidungen in einem strategischen und umfassenderen Rahmen trifft, der auf Erwägungen der nationalen Sicherheit und der nationalen Interessen basiert.