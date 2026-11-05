Revolutionsführer: Der geringste Rückzug wird den arrogantesten Feind wilder machen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Mehr bezeichnete der Oberste Führer der Islamischen Revolution in einer Botschaft anlässlich des Nationalen Tages des Kampfes gegen die globale Arroganz diesen Tag als Symbol der „Aufstellung der Front der Wahrheit gegen die Front der Falschheit" und betonte die „Klarstellung der Pflicht des iranischen Volkes gegenüber dem verbrecherischen Amerika".

Ajatollah Seyyed Mojtaba Chamenei verwies unter „Rückblick auf die jahrzehntelange offene Feindseligkeit Amerikas gegenüber dem iranischen Volk in verschiedenen Perioden" auf die „Beständigkeit und Alltäglichkeit der Tage des Widerstands und Kampfes des iranischen Volkes gegen den großen Satan" und stellte klar: Der Feind sah sich in jeder Phase mit der festen Mauer der realen Gegebenheiten und den standhaften Felsen des Willens der mutigen iranischen Nation konfrontiert.

Der Oberste Führer bezeichnete zudem den einzigen Weg zum Punkt der absoluten Abschreckung als die Fortsetzung der Strategie „Iran, so stark wie möglich" auf dem Weg des allumfassenden Fortschritts und betonte erneut die Notwendigkeit der Fortsetzung der gegenseitigen Unterstützung von „Volk" und „Verantwortlichen".