Viertausendzweiunddreißig Luft- und Raketenangriffe Saudi-Arabiens auf den Jemen

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Masirah gab Yahya Saree, Sprecher der Streitkräfte des Jemen, bekannt: Saudische Kampfjets haben in den letzten 24 Stunden 93 Luftangriffe auf den Jemen durchgeführt.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen betonte: Saudische Kampfjets bombardierten zivile Einrichtungen in der Hauptstadt Sanaa und in den Provinzen Al-Dschauf, Taiz, Saada, Marib, Amran, Lahdsch und Haddscha.

Er stellte klar: Diese Angriffe wurden mit F-15- und Typhoon-Kampfjets durchgeführt, die von den Stützpunkten Chames Muschait und Taif starteten. Diese Angriffe führten zur Tötung und Verwundung einer Reihe von Zivilisten, unter denen Frauen und Kinder zu sehen waren.

Yahya Saree gab ebenfalls bekannt: Die Gesamtzahl der Luft- und Raketenangriffe Saudi-Arabiens auf den Jemen seit Beginn der Eskalation der Spannungen hat 4032 Luft- und Raketenangriffe erreicht.