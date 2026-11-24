Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Safa meldete das Innenministerium von Gaza am Dienstag das Martyrium von Brigadegeneral Naim Mohammed Abu Nahl (50 Jahre), Generaldirektor des Inlandsgeheimdienstes von Gaza, nach seiner Tötung bei einem Luftangriff der israelischen Besatzer im Westen der Stadt Gaza

Dieses Ministerium erklärte in einer Erklärung: Die Tötung von Brigadegeneral Abu Nahl erfolgte, nachdem der Inlandsgeheimdienst in den letzten Perioden den Söldnern der Besatzer schmerzhafte Schläge zugefügt hatte

Dieses Ministerium erklärte: Die Tötung von Abu Nahl erfolgte auch, nachdem dieser Dienst bemerkenswerte Erfolge im Kampf gegen Banden erzielt hatte, die mit den Besatzern zusammenarbeiteten und sich in Gebieten versteckten, die von der militärischen Kontrolle der Armee der Besatzer kontrolliert wurden