Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Zeitung Times of Israel unter Berufung auf die amerikanische Publikation New York, dass Jared Kushner, der Schwiegersohn von Trump und Sondergesandter der USA, warnte, dass das zionistische Regime im Falle der Fortsetzung seiner Maßnahmen gegen den Gazastreifen zu einem geächteten Staat auf der internationalen Bühne werden wird

Er fügte hinzu, dass das zionistische Regime vor zwei Wegen steht. Einerseits kann es aus der Operation vom 7. Oktober aussteigen und sicherer und mit der Welt harmonischer werden, andererseits seinen derzeitigen Kurs fortsetzen, was dazu führt, dass es zu einem geächteten Staat auf der internationalen Bühne wird

Times of Israel berichtete, dass diese Worte Kushners aufgrund seiner Stellung in der Republikanischen Partei besondere Bedeutung haben