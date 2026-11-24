Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al-Jazeera verhängte Großbritannien Sanktionen gegen 4 hochrangige Amtsträger des Jemen

Die mit Sanktionen belegten jemenitischen Amtsträger, darunter Abdulkarim Amir al-Din Hussein al-Huthi (Innenminister), Abdulhakim Haschim Ali al-Chaiwani (Leiter der Sicherheits- und Geheimdienstbehörde), Mohammed Muflih (Richter) und Sarem al-Din Mufaddal (Staatsanwalt), wurden unter dem erfundenen und wiederholten Vorwand der Menschenrechtsverletzung mit Sanktionen belegt

London behauptete, dass die Vermögenswerte der mit Sanktionen belegten Personen eingefroren wurden und sie mit einem Einreiseverbot nach Großbritannien konfrontiert sind