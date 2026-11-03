Al-Schaibani kündigte die mögliche Mitgliedschaft Syriens im Mekka-Abkommen an

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die libanesische Zeitung „Al-Akhbar" berichtet, räumte Asaad al-Schaibani, Außenminister des selbsternannten syrischen Regimes, das gegenüber den Aggressionen des zionistischen Regimes keine ernsthafte Reaktion zeigt, ein, dass der Staatsbildungsprozess im Süden Syriens existenziellen Herausforderungen gegenübersteht, da er in weniger als zwei Jahren mehr als tausend israelische Aggressionen erlitten hat.

Der syrische Außenminister erklärte, sein Land prüfe die Möglichkeit, dem Verteidigungsabkommen von Mekka beizutreten, das Saudi-Arabien, Pakistan und die Türkei unterzeichnet haben.

Al-Schaibani sagte während der Jahrestagung des „Manama-Dialogs" in der Hauptstadt Bahrains: Derzeit laufen Gespräche zur Bewertung eines Beitritts Syriens zur Mekka-Koalition.

Er fügte hinzu, Syrien sei aus dem Schützengraben der Konflikte herausgetreten, um seinen Platz und seine Position am Entscheidungstisch über regionale Sicherheit zu erlangen.

Al-Schaibani sagte zugleich unter Ignorierung der Aggressionen des zionistischen Regimes gegen syrisches Territorium: Wahre Sicherheit zeigt sich in den Ländern, die die Fähigkeit besitzen, ihr Volk zu schützen; in Nachbarn, die die Souveränität des anderen respektieren, und in Verträgen, die vor schwierigen Prüfungen bestehen bleiben.

Der syrische Außenminister wies darauf hin, dass der Schutz der Grenzen ausgebildete Kräfte und fortschrittliche Ausrüstung erfordert. Die Bekämpfung grenzüberschreitender Schmuggelnetzwerke erfordert Informationsaustausch und operative Koordination, was die Souveränität der Länder bewahren und das Leben von Zivilisten schützen kann.

Al-Schaibani forderte erneut die „Rückkehr zu den Linien vor dem achten Dezember 2024 und die Aktivierung des Truppenentflechtungsabkommens von 1974" und betonte: „Die Golanhöhen sind syrisches Land, und die Resolution 497 ist die Hauptreferenz in dieser Angelegenheit."