Baqai: Die Straße von Hormus wird nicht geöffnet, außer mit dem Ende der Blockade und der Erfüllung der Forderungen Irans

Wie der Korrespondent der Nachrichtenagentur Mehr berichtet, erklärte Esmail Baqai, Sprecher des Außenministeriums, in seiner wöchentlichen Pressekonferenz: Die Entwicklungen in unserer Region setzen sich rasant fort, das Zentrum der Veränderungen in Westasien ist das besetzte Palästina, und der Grund für die Unsicherheit in unserer Region ist ebenfalls das zionistische Regime.

Er fügte hinzu: Heute wurden mehr als 10 Palästinenser zum Märtyrertod gebracht. Am Vorabend der Wintersaison sind die Probleme der palästinensischen Flüchtlinge katastrophal, und den Menschen wird nicht einmal erlaubt, Container aufzustellen. Wir sind mit dem gefährlichen Phänomen der Normalisierung von Verbrechen und Massentötung konfrontiert. Dass die Palästinenser zu einer Zahl geworden sind, zeigt, dass die Weltgemeinschaft gegenüber diesen Verbrechen Verantwortung trägt und Stellung beziehen muss.

Baqai sagte bezüglich der Vermittlung Katars und der Ergebnisse der Konsultationen: Die Reise des stellvertretenden Außenministers nach Doha diente der Erleichterung der Interaktionen zwischen Iran und Katar, die Gespräche dauern an, die Themen sind komplex, und der Zeitablauf hat angesichts der Dynamik der Zeit ebenfalls Komplexität hinzugefügt. Der Austausch von Botschaften dauert an, Amerika muss entscheiden; wir haben der amerikanischen Seite alles Notwendige in vernünftiger Form übermittelt. Wenn wir von einer Forderung sprechen, ist die notwendige Voraussetzung für ihre Umsetzung die Rückkehr der Sicherheit in die Region. Irans Beharren darauf, dass seine Forderungen zuerst umgesetzt werden müssen, dient nicht nur den nationalen Interessen, sondern ist eine vernünftige Sichtweise für die Rückkehr der Sicherheit in die Region und die Straße von Hormus.

Baqai sagte bezüglich der Behauptungen über Antisemitismus im Iran: Der Vorwurf des Antisemitismus haftet Iran nicht an und ist im Grunde ein europäisches Phänomen. Sie wiederholen ständig einen klischeehaften Vorwurf, und auch die Massenmedien wiederholen dies. In der Stadt Yazd haben wir 13–14 jüdische Synagogen, und im ganzen Iran gibt es 100 jüdische Synagogen. Wir müssen die Europäer fragen, was sie getan haben, dass Synagogen in europäischen Hauptstädten mit Stacheldraht umhüllt wurden. Die europäischen Länder müssen zur Besinnung kommen.