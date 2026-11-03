Araghtschi: Die Nachbarn stehen für uns an erster Stelle

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghtschi in einer auf seiner persönlichen Seite veröffentlichten Botschaft: Es ist erfreulich, dass ich in Aschgabat mit Präsident Serdar Berdimuhamedow zusammengetroffen bin und konstruktive Gespräche mit meinem Freund und Amtskollegen Raschid Meredow, dem Außenminister, geführt habe.

Er fügte hinzu: Unsere gemeinsame Geschichte und unsere tiefen kulturellen Bindungen bilden eine feste Grundlage für die Ausweitung der Zusammenarbeit.

Araghtschi betonte: Unsere Nachbarn stehen für uns an erster Stelle.