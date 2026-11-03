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Araghtschi: Die Nachbarn stehen für uns an erster Stelle

3 November 2026 - 11:23
News ID: 1886004
Source: ABNA
Araghtschi: Die Nachbarn stehen für uns an erster Stelle

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran betonte in einer Botschaft nach seiner Reise nach Aschgabat, dass unsere Nachbarn Priorität haben.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghtschi in einer auf seiner persönlichen Seite veröffentlichten Botschaft: Es ist erfreulich, dass ich in Aschgabat mit Präsident Serdar Berdimuhamedow zusammengetroffen bin und konstruktive Gespräche mit meinem Freund und Amtskollegen Raschid Meredow, dem Außenminister, geführt habe.

Er fügte hinzu: Unsere gemeinsame Geschichte und unsere tiefen kulturellen Bindungen bilden eine feste Grundlage für die Ausweitung der Zusammenarbeit.

Araghtschi betonte: Unsere Nachbarn stehen für uns an erster Stelle.

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