Bagheri: Amerika zielt auf Störung der Weltwirtschaft ab

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das Sekretariat des Obersten Nationalen Sicherheitsrats berichtet, erklärte Ali Bagheri heute, am Montag, dem 11. Aban 1405 (2. November 2026), bei einem Treffen mit Wang Yi, dem Außenminister Chinas: Amerika begann einen Krieg gegen die Islamische Republik Iran und beging das größtmögliche Verbrechen, nämlich die Ermordung des obersten Führers der Islamischen Republik Iran, Seiner Hoheit Imam Khamenei, zusammen mit seiner lieben Familie, und beging in der Folge beispiellose Verbrechen, eines davon waren Raketenangriffe auf eine Grundschule in der Stadt Minab.

Er fuhr fort: Damit diese Neuerung, deren eine Folge die Störung der internationalen Sicherheit ist, nicht wiederholt wird, muss die Bestrafung aller Verbrecher dieses Krieges zu einer internationalen Forderung werden, und auf diesem Weg ist keine Nachsicht akzeptabel und darf nicht erfolgen. Der Iran begann seine rechtmäßige Verteidigung von den ersten Stunden an und setzte sie mit Macht fort.

Der stellvertretende Leiter für internationale Angelegenheiten des Sekretariats des Obersten Nationalen Sicherheitsrats erklärte: Seit Beginn des Krieges hat sich die Logik des Handelns Irans nicht verändert; wir werden weiterhin die Sicherheit, die nationale Souveränität und die territoriale Integrität Irans verteidigen, und auf diesem Weg machen wir mit niemandem Kompromisse. Die widerstandsfähige Nation Iran hat in diesem aggressiven Krieg, den Amerika und das zionistische Regime gegen unser Land begonnen haben, gesiegt, und deshalb versteht Amerika jetzt, welches Schicksal ein Krieg gegen eine Zivilisation für sie bestimmen wird.

Bagheri sagte: In diesem Krieg zeigte Amerika seine aggressive und hegemoniale Natur und setzte neben der Aggression gegen ein unabhängiges Land die Störung der Weltwirtschaft zum Ziel.