  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Saudi-Luftangriff auf die Universität von Hodeida im Jemen Explosionsgeräusche in Aden zu hören

1 November 2026 - 19:22
News ID: 1885271
Source: ABNA
Saudi-Luftangriff auf die Universität von Hodeida im Jemen Explosionsgeräusche in Aden zu hören

Gleichzeitig mit der Verbreitung von Berichten über die Hörbarkeit mehrerer Explosionsgeräusche im Hafen von Aden im Südjemen berichteten die Medien über zwei saudi-arabische Luftangriffe auf die medizinische Fakultät der Universität von Hodeida im Westen des Landes

Laut der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Masira haben saudi-arabische Kampfflugzeuge mit zwei Luftangriffen die medizinische Fakultät der Universität von Hodeida im Westen des Jemen getroffen

Jemenitische Quellen haben noch nicht auf die menschlichen und materiellen Schäden dieses Angriffs hingewiesen

Dieser Angriff erfolgte während arabische Medien ohne weitere Details zu nennen über die Hörbarkeit von Explosionsgeräuschen in der Stadt Aden als Hauptsitz der saudi-arabischen Söldner im Südjemen berichteten

Heute Morgen wurden ebenfalls bei zwei Luftangriffen der saudi-arabischen Koalition auf Anlagen der Ölgesellschaft im Gebiet Badschal in der Provinz Hodeida im Jemen drei Zivilisten verletzt

Your Comment

You are replying to: .
captcha