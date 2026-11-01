Araghtschi wir sind gleichzeitig bereit zur Verteidigung und Diplomatie die Wahl des Weges liegt bei Amerika

Laut der Abna-Nachrichtenagentur betonte Seyed Abbas Araghtschi der Außenminister unter Hinweis auf die Reise der iranischen Delegation nach Katar und die Fortsetzung der Konsultationen mit katarischen Vermittlern dass die Islamische Republik Iran gleichzeitig ihre Verteidigungs- und Diplomatiebereitschaft aufrechterhält und die Wahl des bevorstehenden Weges von der Entscheidung und Rationalität der amerikanischen Seite abhängt

Er erklärte in einem Gespräch mit Khane Mellat über die Ziele der Reise der iranischen Delegation nach Katar diese Reise fand auf der Ebene des stellvertretenden Außenministers und mit dem Ziel der Fortsetzung der Konsultationen mit katarischen Vermittlern statt Vermittlern die in den vergangenen Wochen auch in Teheran anwesend waren

Er fügte hinzu dass grundsätzlich bei dieser Reise kein Programm für Verhandlungen mit der amerikanischen Seite geplant war und die Konsultationen über den Zweitageplan mit den Vermittlern der Gespräche weiterhin andauern und sich im Umsetzungsprozess befinden aber wir noch kein endgültiges Ergebnis erzielt haben Die Erzielung eines Ergebnisses hängt auch von den Antworten ab die die Gegenseite auf unsere Fragen gibt

Der Außenminister betonte dass Iran seine Bemühungen zur Vorantreibung dieses Weges unternimmt und drückte die Hoffnung aus dass auch auf der Gegenseite Rationalität vorhanden ist um die Diplomatie anderen Wegen vorzuziehen

Araghtschi wies in einem anderen Teil seiner Ausführungen auf die Befehle des Obersten Befehlshabers an die hohen militärischen Kommandeure hin und stellte klar diese Befehle zeigten deutlich den Willen der Islamischen Republik Iran Unsere Streitkräfte haben auch eine völlig klare Mission und sind unter Nutzung der Erfahrungen der beiden vergangenen Kriege viel stärker als zuvor

Er betonte abschließend die Islamische Republik Iran ist nach wie vor gleichzeitig bereit zur Verteidigung und Diplomatie und welchen Weg die Amerikaner wählen hängt von ihrer Rationalität ab