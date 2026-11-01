Laut der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Anadolu warnte Jair Golan Vorsitzender der Demokraten-Partei im zionistischen Regime dass Benjamin Netanjahu der Premierminister dieses Regimes wahrscheinlich beabsichtigt eine neue Aggression gegen Iran zu nutzen um an der Macht zu bleiben

Er fügte hinzu dass das zionistische Regime die Phase wiederholter Konflikte mit Iran erreicht hat und dies zeige das Ausmaß der Niederlage Netanjahus

Golan erklärte Netanjahu verfügt nicht über das notwendige öffentliche Vertrauen um einen solchen Konflikt zu führen und hat auch keine moralische Legitimität Man darf nicht zulassen dass die Sicherheit Israels zu einem Instrument wird um Netanjahu an der Macht zu halten

Bisher hat der Premierminister des zionistischen Regimes wiederholt um nicht an den Sitzungen seines Prozesses teilnehmen zu müssen verschiedene Aggressionen gegen Länder der Region durchgeführt

Es ist zu erwähnen dass die Parlamentswahlen des zionistischen Regimes nicht nur die politische Krise dieses Regimes nicht beenden konnten sondern ihr Ergebnis von der Vertiefung der inneren Spaltungen und der erschwerten Bildung eines Kabinetts zeugt Keiner der beiden Hauptblöcke konnte die Mehrheit von 61 Sitzen von insgesamt 120 Sitzen der Knesset erringen eine Situation die das zionistische Regime erneut an die Schwelle von Wochen und sogar Monaten politischer Ungewissheit gestellt hat