Laut der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Masira erklärte die amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg dass die Wirtschaft Saudi-Arabiens im dritten Quartal 2026 mit einem negativen Wachstum von 3 8 Prozent das zweite Quartal in Folge schrumpfte ein Ereignis das zum ersten Mal seit 2023 eintritt

Laut dem Bloomberg-Bericht steht die saudi-arabische Wirtschaft kurz davor eine ihrer schlechtesten wirtschaftlichen Leistungen der letzten Jahre zu verzeichnen

Bloomberg hatte zuvor ebenfalls in einem Bericht unter Hinweis auf die schweren Folgen der Entwicklungen und Operationen der Jemeniten für Saudi-Arabien erklärt dass diese Entwicklungen die Wirtschaft Riads stark beeinflusst und eine der wichtigsten Attraktivitäten dieses Landes für die Anziehung ausländischer Investitionen nämlich Stabilität und Sicherheit zerstört haben

Wirtschaftsexperten und ehemalige Beamte des Internationalen Währungsfonds haben betont dass die Fortsetzung dieser Lage die Sektoren Tourismus Transport und ausländische Investitionen stark bedroht und die Programme Riads zur Diversifizierung der Wirtschaft vor ernsthafte Hindernisse gestellt hat

Bloomberg enthüllte außerdem dass selbst eine Erhöhung der Öleinnahmen Saudi-Arabiens nicht ausreichen wird um die weitreichenden Schäden dieses Krieges für die Nicht-Öl-Sektoren zu kompensieren sodass der Aktienindex des saudi-arabischen Börsenmarktes infolge der Fortsetzung der Schäden in den letzten zwei Monaten sich der Grenze seines niedrigsten Standes seit 2021 genähert hat