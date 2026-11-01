Laut der Abna-Nachrichtenagentur berichtete die Zeitung Guardian dass die Regierung von Donald Trump mit dem Fokus auf den Fall von Betrug in Wohlfahrtsprogrammen die Maßnahmen gegen den Missbrauch von Sozialhilfe und staatlicher Krankenversicherung verschärft aber Umfragen zeigen dass staatliche Korruption und der finanzielle Interessenkonflikt von Beamten zu den wichtigsten Anliegen der amerikanischen Wähler gehören

In der jüngsten Maßnahme berichtete das Betrugsbekämpfungsteam von JD Vance Vizepräsident der USA von der Entdeckung einer Veruntreuung von 40 Millionen Dollar im Lebensmittelhilfeprogramm Vance hatte zuvor auch über die Streichung der Krankenversicherungsdeckung von etwa 760 Tausend Personen aus dem Kreis der durch das Obamacare-Gesetz abgedeckten Personen unter dem Vorwurf des Betrugs berichtet

Trump hat auch vorgeschlagen eine Belohnung an Personen zu zahlen die Fälle von Verschwendung und Betrug bei staatlichen Ressourcen melden

Laut einer Umfrage des Harris-Instituts für den Guardian im Oktober ist staatliche Korruption nach der Erhöhung der Lebenshaltungskosten die zweitwichtigste Sorge der Wähler 87 Prozent der Teilnehmer betrachten Korruption in Amerika als Problem und 65 Prozent der Wähler der Zwischenwahlen beschrieben sie als ernstes Problem

Der Großteil der Besorgnisse bezieht sich darauf dass gewählte Beamte ihre eigenen finanziellen Interessen oder die ihrer Geldgeber über das öffentliche Interesse stellen Außerdem ist die Position Amerikas im Korruptionswahrnehmungsindex der Organisation Transparency International von Rang 18 im Jahr 2016 auf Rang 29 gefallen

Der Guardian weist weiter auf die Kritik an den Geschäftsaktivitäten der Familie Trump während seiner Anwesenheit im Weißen Haus insbesondere im Bereich der Kryptowährungen hin Laut diesem Bericht hat Trump im ersten Jahr nach seiner Rückkehr an die Macht etwa 2 2 Milliarden Dollar verdient wovon 1 4 Milliarden Dollar aus Kryptowährungen stammten

Diese Zeitung hat sich auch mit Fällen über die Geschäftsbeziehungen der Familie Trump mit Investoren und ausländischen Regierungen einschließlich Katar und den VAE befasst Die Demokraten betrachten diese Beziehungen als mögliches Beispiel für finanzielle Ausnutzung politischer Macht im Gegenzug bestreitet das Weiße Haus jeglichen Interessenkonflikt oder Zusammenhang zwischen finanziellen Zuwendungen und politischen Begnadigungen