Generalmajor Abdullahi eine neue Bank von Zielen und Vermögenswerten des Feindes steht auf der Tagesordnung

Laut der Abna-Nachrichtenagentur erklärte Generalmajor Ali Abdullahi der Stabschef der Streitkräfte dass der kluge weise und entschlossene Befehl des Obersten Befehlshabers Seiner Heiligkeit Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei möge sein Schatten fortdauern wie die wertvollen Anweisungen Seiner Heiligkeit während des dritten aufgezwungenen Krieges wegweisend für die Kommandeure und alle Angehörigen der Streitkräfte sei

Generalmajor Abdullahi sagte die opferbereiten Streitkräfte versichern ihrem lieben Befehlshaber und dem entsandten Volk des islamischen Iran dass sie sich jeder Aggression auf jeder Ebene und jeder Art bis zum letzten Atemzug widersetzen werden

Der Stabschef der Streitkräfte sagte wir erklären dass die mächtigen Streitkräfte Irans in Befolgung der Befehle des Obersten Befehlshabers und des Imams der muslimischen Gemeinschaft bereit sind das Land und das edle Volk Iran zu verteidigen und den amerikanischen und zionistischen Feinden eine mächtige intensive und geografisch unbegrenzte Gegenwehr zu leisten indem sie moderne und fortschrittliche Ausrüstung und Technologien nutzen und diese Bereitschaft zweifellos von Tag zu Tag stärken werden

Er fügte hinzu die amerikanischen und zionistischen Feinde müssen wissen dass sie bei erneuter Aggression gegen das Land und das entsandte Volk des islamischen Iran mit einem neuen Ansatz und einer unvorstellbaren Antwort und zweifellos stärker und wirksamer als der dritte aufgezwungene Krieg konfrontiert werden und wir es sind die das Ende des Krieges mit eurem Ende bestimmen und besiegeln werden