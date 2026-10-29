Explosion von drei regelwidrigen Tankschiffen bei unerlaubter Durchfahrt durch die Straße von Hormus

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte die Pressestelle der Marine der Islamischen Revolutionsgarden in einer Mitteilung: Drei regelwidrige Tankschiffe explodierten bei der Durchfahrt durch eine unerlaubte Route südlich der Straße von Hormus und wurden an der Südküste der Straße von Hormus zurückgelassen

In der Mitteilung heißt es:

Im Verlauf des vergangenen Tages explodierten drei regelwidrige Tankschiffe bei der Durchfahrt durch die unerlaubte südliche Route der Straße von Hormus nach der Kollision mit einer Mine und gerieten in Brand und wurden an der Südküste der Straße von Hormus zurückgelassen

Diese Tankschiffe schalteten alle ihre Radar- und Navigationssysteme aus und versuchten unter Missachtung der Warnungen der Marine der IRGC, die unerlaubte südliche Route der Straße von Hormus zu verlassen, und explodierten beim Auftreffen auf eine Seemine

Die Marine der IRGC erklärt, dass die unerlaubte Route in der Straße von Hormus verseucht ist, und dass die Eigentümer und Besatzungen der Schiffe für die Durchfahrt durch diese Routen verantwortlich sind und nicht auf die Illusionen von CENTCOM im Cyberspace achten sollten

Die Realität zeigt sich auf dem Feld, jede provokative Handlung unter Unterstützung und Bösartigkeit der US-Armee, die die Regeln dieser Straße ignoriert, wird entschieden bekämpft