Wiederholte Illusionen Trumps über den Krieg gegen Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera behauptete Donald Trump, der Präsident der USA: Iran hat eine sehr schwere Niederlage erlitten, und Amerika wird den Krieg mit diesem Land bald beenden

Er behauptete auch, dass Iran aufgrund der Stromabschaltung Probleme bei der Drohnenproduktion habe

Trump fügte in der Fortsetzung seiner Behauptungen hinzu: Iran hat noch Raketen, aber ihre Anzahl ist viel geringer als zuvor

Der Präsident der USA behauptete auch bezüglich der Operation der Armee seines Landes in Venezuela: Sie mögen es nicht, über Venezuela zu sprechen. Wir haben kürzlich eine Million Barrel Öl ohne jegliche Kosten erhalten. Es kam zu einem kleinen Konflikt mit Venezuela, und wir haben ihn innerhalb eines Tages und ohne jegliche Verluste beendet. Niemand wurde getötet, niemand. Wir haben die Venezuela-Akte geschlossen, und man spricht nicht darüber

Er setzte seine Behauptungen fort und fügte hinzu: Jetzt haben wir es mit einem größeren Land (Iran) zu tun, und die Lage entwickelt sich genauso gut. Die Iraner haben weder eine Marine noch eine Luftwaffe