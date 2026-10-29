Omanischer Außenminister fordert die Einstellung der US-Drohungen gegen Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah betonte «Badr al-Busaidi», der Außenminister Omans, in einem Interview mit dem britischen Sender Channel 4, dass die Sicherheit des Persischen Golfs von den Ländern der Region gewährleistet werden müsse und diese Länder sich nicht auf ausländische Mächte verlassen dürften

Er äußerte auch die Hoffnung, dass die anderen Länder der Region erkennen, dass die Geographie sie zusammengebracht hat und auch Iran Teil dieser geographischen Realität ist

Der Außenminister Omans betonte die Notwendigkeit der Veränderung der Sicherheitsgleichungen im Persischen Golf und der Schaffung eines neuen Sicherheitsrahmens, in dem bei Verringerung der Abhängigkeit von den USA die Länder der Region die Hauptrolle spielen