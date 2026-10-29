  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Omanischer Außenminister fordert die Einstellung der US-Drohungen gegen Iran

29 Oktober 2026 - 18:09
News ID: 1884105
Source: ABNA
Omanischer Außenminister fordert die Einstellung der US-Drohungen gegen Iran

Der Außenminister Omans forderte, indem er vor den Folgen jedes neuen militärischen Abenteuers in der Region warnte, die USA und Israel auf, ihre Drohungen gegen Iran einzustellen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah betonte «Badr al-Busaidi», der Außenminister Omans, in einem Interview mit dem britischen Sender Channel 4, dass die Sicherheit des Persischen Golfs von den Ländern der Region gewährleistet werden müsse und diese Länder sich nicht auf ausländische Mächte verlassen dürften

Er äußerte auch die Hoffnung, dass die anderen Länder der Region erkennen, dass die Geographie sie zusammengebracht hat und auch Iran Teil dieser geographischen Realität ist

Der Außenminister Omans betonte die Notwendigkeit der Veränderung der Sicherheitsgleichungen im Persischen Golf und der Schaffung eines neuen Sicherheitsrahmens, in dem bei Verringerung der Abhängigkeit von den USA die Länder der Region die Hauptrolle spielen

Your Comment

You are replying to: .
captcha