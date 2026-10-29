Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Website Politico unter Berufung auf einen ehemaligen Beamten der Regierung von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, dass ein Sieg der Gegner bei den Wahlen des zionistischen Regimes eine Gelegenheit hätte sein können, mit einer weniger provokativen Führung Israels diesen verlustbringenden Prozess aufzuhalten

Dieser ehemalige Beamte sagte unter Hinweis auf die Atmosphäre in Washington nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse: Hier gibt es eine Müdigkeit gegenüber Netanjahu

Wie Politico schreibt, hat die Wahlsackgasse in den besetzten Gebieten die Hoffnungen in Washington auf eine schnelle Neuausrichtung der amerikanisch-israelischen Beziehungen zerstört; Beziehungen, die während der langen Amtszeit von Benjamin Netanjahu als Premierminister in beiden Hauptparteien Amerikas Spannungen ausgesetzt waren

Trotz der offenen Unterstützung Trumps für Netanjahu hofften Teile der amerikanischen Regierung und beide Parteien im Kongress, dass die Gegner die Wahlen gewinnen und den Prozess der Verschlechterung der Beziehungen, den sie Netanjahus Politik zuschreiben, ändern würden

Die Kritiker Netanjahus in Washington stammen aus verschiedenen politischen Spektren; von gemäßigten und progressiven Demokraten bis hin zu JD Vance, dem Vizepräsidenten der USA, und einem Teil der Anhängerschaft der «MAGA»-Bewegung, die sich gegen die Beteiligung Amerikas an Auslandskriegen aussprechen