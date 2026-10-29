Scharfe Kritik von Katz an Eisenkot wegen des Krieges gegen Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenseite Arab 48 sagte «Israel Katz», der Kriegsminister des zionistischen Regimes, während er die jüngsten Äußerungen von «Gadi Eisenkot», dem Vorsitzenden der Partei «Jesch Atid» und Hauptkonkurrenten von Benjamin Netanjahu bei den Knesset-Wahlen dieses Regimes, scharf kritisierte, dass die israelische Armee jede Entscheidung über Iran umsetzen werde

Dem Bericht zufolge bezeichnete Israel Katz die Aufforderung von Gadi Eisenkot an die Befehlshaber der Sicherheitsinstitutionen des zionistischen Regimes, dem politischen Druck zu widerstehen, als «undemokratisch und realitätsfern»

Katz bestritt die Existenz von Meinungsverschiedenheiten zwischen der militärischen und politischen Ebene des Besatzungsregimes bezüglich Iran und behauptete: Die israelische Armee werde jede in dieser Angelegenheit getroffene Entscheidung umsetzen und sei an allen Konsultationen und Gesprächen bezüglich Iran beteiligt

Der Kriegsminister des Besatzungsregimes fügte hinzu: Eisenkot habe mit der Ansprache der hochrangigen Armeebefehlshaber und der Aufforderung an sie, den Befehlen des Premierministers, des Kriegsministers und der Sicherheitsinstitutionen mit gesetzlichen Befugnissen nicht zu gehorchen, in Wirklichkeit «undemokratische und realitätsferne» Äußerungen gemacht. Eisenkots Worte seien die Fortsetzung einer «Lügenkampagne», die er und seine Verbündeten im Verlauf der Wahlen gestartet hätten; eine Kampagne, die auf der Behauptung von Meinungsverschiedenheiten zwischen der militärischen und politischen Ebene über die Art des Umgangs mit Iran beruhte