Pasuki: Das Projekt der Blockade Irans ist gescheitert

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Abbas Pasuki, stellvertretender Leiter für Kommunikation und Information im Büro des ersten Vizepräsidenten, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke: „Heute fand die Sitzung des Nationalen Transitsstabs unter dem Vorsitz von Dr. Aref statt.

Obwohl die Erwägungen des Wirtschaftskriegs die Möglichkeit der Veröffentlichung numerischer Details einschränken, zeigen Feldberichte eine Realität: Das Projekt der Transitblockade Irans ist definitiv gescheitert.

Mit der Aktivierung der vielfältigen Transit- und Zollkapazitäten Irans ist das Handelsvolumen des Landes spürbar und teilweise um mehrere hundert Prozent gewachsen, und die Versorgungsarterie für Grundgüter und Exporte fließt nachhaltig.

Natürlich impose der Wirtschaftskrieg und die Sanktionen ihre Belastungen und Kosten auf den Außenhandel, aber die gute Nachricht ist, dass das Ziel des Feindes, die Handelsbeziehungen des Landes zu kappen, vereitelt wurde und die Niederlage des Feindes in diesem Bereich unvermeidlich ist. Gestützt auf aktuelle Daten ist der Prozess der Neutralisierung der Sanktionen und der Blockade aktiv, und die vierzehnte Regierung strebt mit dem Fokus auf die Entwicklung der Transit- und Zollinfrastruktur danach, diese Bedrohungen in nachhaltige wirtschaftliche Chancen für das iranische Volk umzuwandeln.“