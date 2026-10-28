Gargasch: Diplomatie ist der wirksamste Weg zur Wahrung der Sicherheit und zur Verwirklichung des Friedens

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf CNN berichtet, betonte Anwar Gargasch, der diplomatische Berater des Präsidenten der VAE, dass der Ansatz seines Landes weiterhin auf der Priorisierung politischer Lösungen beruht und Kriege nur zu weiteren Krisen führen.

Gargasch erklärte: In einer Situation, in der das regionale Klima von Ungewissheit geprägt ist und Gerüchte und Spekulationen über Wege der Eskalation und Konfrontation zugenommen haben, bleibt der Ansatz der VAE, der auf Besonnenheit, Mäßigung und der Bevorzugung von Dialog und politischen Lösungen beruht, unverändert und klar.

Er fügte hinzu: Die gegenwärtigen Bedingungen erfordern ein Höchstmaß an Zurückhaltung, Flexibilität und Rationalität fernab der Logik der Eskalation.

Der Berater des Präsidenten der VAE erklärte weiter: Die regionalen Erfahrungen haben gezeigt, dass Kriege nur zu weiteren Krisen führen und Diplomatie der wirksamste Weg zur Wahrung der Sicherheit und zur Verwirklichung von Frieden und Stabilität ist.