Trumps Versuch, sich diesmal mit den Knesset-Wahlen in Szene zu setzen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, sagte Donald Trump, der US-Präsident, der jede Gelegenheit zur Selbstdarstellung und zur Werbung für seine Partei nutzt, insbesondere im Vorfeld der Zwischenwahlen zum Kongress seines Landes, heute Mittwoch in einer haltlosen Behauptung gegenüber der Website Axios: Anfangs erhielt ich beunruhigende Berichte über die Lage Netanjahus (bei den Knesset-Wahlen des israelischen Regimes), aber jetzt ist seine Lage sehr gut, und meine Unterstützung hat einen erheblichen Unterschied gemacht!

Der US-Präsident behauptete in diesem Zusammenhang: Ich habe noch nicht über eine Intervention zur Unterstützung der Bildung einer nationalen Einheitsregierung durch Netanjahu nachgedacht, aber ich werde diese Angelegenheit prüfen.

Dies, während der US-Präsident zuvor als Reaktion auf die Bekanntgabe der Ergebnisse der Parlamentswahlen des israelischen Regimes behauptet hatte, die Bekanntgabe seiner Unterstützung für Netanjahu habe den Verlauf der Dinge verändert.

Er behauptete, Netanjahu scheine sich statt einer schweren Niederlage auf eine starke Rückkehr zuzubewegen!

Dies, während keine der am Wahlprozess des israelischen Regimes beteiligten Strömungen bisher die 61 Sitze erreichen konnte, die für die Bildung eines Kabinetts erforderlich sind.