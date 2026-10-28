Saudi-Luftangriff auf al-Dschauf; Dutzende wurden zu Märtyrern und verletzt

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf al-Masira berichtet, begingen saudi-arabische Kampfjets ein neues Massaker auf dem Markt al-Hazm und an einer Tankstelle in al-Dschauf im Jemen.

Saudi-arabische Kampfjets bombardierten den Markt al-Hazm in dieser Provinz in mehreren Angriffswellen und führten auch einen Luftangriff auf eine Tankstelle durch.

Jemenitische Quellen gaben bekannt, dass infolge dieser Angriffe eine Reihe von Jemeniten, darunter Frauen und Kinder, zu Märtyrern wurden.

Beim Angriff auf die Tankstelle at-Taisir in Hazm wurden vier Menschen zu Märtyrern.

Jemenitische Quellen gaben in der neuesten Statistik bekannt, dass die Zahl der Märtyrer des Angriffs auf einen Markt in al-Dschauf 14 und die Zahl der Verletzten 10 erreicht hat.