Araghtschi: Um der Diplomatie eine Chance zu geben, setzen wir die Kontakte zu den Vermittlern fort

Wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister unseres Landes, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Während unsere tapferen Streitkräfte vollständig bereit sind, das Vaterland zu verteidigen, wird Iran weiterhin der Diplomatie die Chance auf Erfolg geben.

Er fügte hinzu: Um Ideen zu prüfen, die es ermöglichen könnten, den Sieben-Tage-Plan sogar in einem Zeitraum von weniger als einer Woche umzusetzen, werden wir unsere engen und kontinuierlichen Kontakte zu den Vermittlern fortsetzen.