Generalmajor Rezaei: Sicherheit in Westasien muss endogen sein

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte Generalmajor Mohsen Rezaei in einem Fernsehgespräch nach dem Ende des Vierertreffens Iran, Pakistan, Türkei und Saudi-Arabien über regionale Sicherheit und Stabilität: Diese regionalen Kooperationen hätten schon vor langer Zeit beginnen müssen, und die Reise der hochrangigen Vertreter der Türkei, Pakistans und Saudi-Arabiens zeigte, dass die amerikanischen Drohungen keinen großen Einfluss auf die Länder der Welt haben.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates wies auf den Widerstand des iranischen Volkes und die Autorität der Streitkräfte während des aufgezwungenen dritten Krieges hin und betonte: In der Region und im Dialog mit den hochrangigen Vertretern der Türkei, Pakistans und Saudi-Arabiens hat sich eine neue und positive Atmosphäre gebildet, und die Ergebnisse des Widerstands des iranischen Volkes werden von Tag zu Tag spürbarer.

Generalmajor Mohsen Rezaei wies im Weiteren auf die Ergebnisse dieser Sitzung hin und sagte: Die hochrangigen Vertreter der Türkei, Pakistans und Saudi-Arabiens waren der Ansicht, dass die Lösung der Probleme der Region in der gemeinsamen Begleitung aller vier Länder liegt; wir kamen zu dem Schluss, dass die Sicherheit in Westasien endogen sein muss, jede ausländische Einmischung verhindert werden muss, und es wurde betont, dass das zionistische Regime sich aus dem Südlibanon, aus Nordsyrien, aus Gaza und dem Westjordanland zurückziehen und die Aggression einstellen muss.