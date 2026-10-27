US-Armee begann mit dem Ausheben provisorischer Gräber

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna führte die US-Armee ein Manöver zur Schaffung von provisorischen Grabstätten in großem Maßstab durch, um die Bereitschaft für mögliche umfangreiche militärische Konflikte aufrechtzuerhalten.

Das Portal Defense News berichtete unter Berufung auf die US-Armee, dass dieses Manöver mit dem Ziel durchgeführt wurde, die Fähigkeit der Kräfte dieses Landes zu untersuchen, unter Kriegsbedingungen schnell provisorische Gräber auszuheben und diesen Prozess im Falle großer Konflikte zu bewältigen.

Es wurde auch berichtet, dass der Hauptfokus dieses Manövers darauf lag, die Geschwindigkeit der provisorischen Bestattungsoperationen zu erhöhen und gleichzeitig die sterblichen Überreste für die genaue Identifizierung gefallener Militärangehöriger zu erhalten.

Dieses Manöver fand im Bundesstaat North Carolina unter Beteiligung von Militäringenieuren, Rettungskräften und Fachleuten verwandter Bereiche statt. Die teilnehmenden Kräfte setzten für die Durchführung der Operationen spezielle Ausrüstung, darunter Bulldozer, ein, um die Geschwindigkeit und Effizienz der Schaffung provisorischer Grabstätten unter Notfallbedingungen zu bewerten.

Die US-Armee beabsichtigt auch, die nächste Phase dieses Manövers im Frühjahr 2027 durchzuführen.