Außenminister Omans: Sicherheit im Persischen Golf ist ohne Beteiligung Irans nicht möglich

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Website des Außenministeriums Omans sagte Badr bin Hamad al-Busaidi, Außenminister Omans, am Girton College der Universität Cambridge in England unter Hinweis auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre: Die Diskussion über die Sicherheit des Persischen Golfs ist zunehmend mit dem Thema der Unsicherheit, langjährigen Spannungen, der Verwundbarkeit lebenswichtiger Seewege und der langen Geschichte bewaffneter Konflikte – vom Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren und dem Kuwait-Krieg 1991 bis zum jüngsten Krieg Israels und Amerikas gegen Iran – verknüpft.

Er erklärte, dass auch Oman von regionaler Unsicherheit betroffen sei, und betonte, dass sein Land zwar friedliche Beziehungen zu seinen Nachbarn unterhalte, seine Sicherheit jedoch von der Sicherheit der Nachbarländer abhänge.

Seinen Worten zufolge veranlasst genau dies Maskat, sich um die Beilegung von Streitigkeiten, Vertrauensbildung und die Ausweitung des Friedens in der Region zu bemühen.

Der Außenminister Omans wies auf zwei wichtige Phasen regionaler Verhandlungen in den letzten zwei Jahren hin und sagte, die erste Phase habe indirekte Verhandlungen zwischen Iran und Amerika umfasst, die unter Vermittlung Omans in Maskat, Rom und Genf stattfanden.

Seinen Worten zufolge umfasste dieser Prozess fünf Verhandlungsrunden im April und Mai 2025 und drei Runden im Februar des laufenden Jahres, und sein Ziel war die Beilegung der Meinungsverschiedenheiten beider Seiten über das iranische Atomprogramm und die Beendigung der 47-jährigen gegenseitigen Feindschaft.

Er fügte hinzu: Die zweite Phase begann nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen Iran und Amerika am 17. Juni; eine Vereinbarung, die seinen Worten zufolge den am 28. Februar begonnenen bewaffneten Konflikt stoppte. Dies geschah, während die Verhandlungen über das Atomdossier noch andauerten.

Laut al-Busaidi fand die zweite Phase der Verhandlungen zwischen Oman und Iran mit dem Ziel statt, eine Vereinbarung über Regelungen zur Gewährleistung der Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus zu erzielen.

Er sagte, Oman sei der Ansicht gewesen, dass die Verhandlungen zwischen Iran und Amerika in der ersten Phase bemerkenswerte Fortschritte erzielt hätten und eine Einigung in Reichweite gewesen sei; eine Einschätzung, an der er, seinen Worten zufolge, weiterhin festhalte, und die wesentlichen Bestimmungen einer solchen Vereinbarung bestünden noch, vorausgesetzt, beide Seiten entschieden sich, die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Der Außenminister Omans betonte jedoch, dass die Rückkehr Irans und Amerikas an den Verhandlungstisch nach dem Ende des Krieges schwierig geworden sei.

Er fügte hinzu, dass eine der Hauptphasen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen die Erzielung einer Vereinbarung über die Wiederherstellung der Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus sein werde.

Al-Busaidi sagte auch: Die hochrangigen Verhandlungen und technischen Konsultationen zwischen Oman und Iran hätten zur Ausarbeitung eines Rahmens für eine vorläufige Vereinbarung geführt, aber dieser Plan stehe ebenfalls vor politischen Hindernissen.