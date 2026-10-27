Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Associated Press verurteilte Bernie Sanders, ein bekannter US-Senator, die Propaganda gegen Muslime, die sich kürzlich gegen Abdulrahman al-Sayed, den demokratischen Kandidaten für den Senat aus dem Bundesstaat Michigan, richtete.

Sanders bezeichnete diese Propaganda während einer Kundgebung im Bundesstaat Michigan mit dem Titel „Studenten gegen Milliardäre" als Ausdruck eines unglaublichen und abscheulichen Rassismus, der von Donald Trump und der Republikanischen Partei verbreitet wird.

Er stellte klar: Milliardäre füllen die Medien mit rassistischer und islamfeindlicher Propaganda, weil sie nichts zu den wichtigen Problemen zu sagen haben, mit denen die Arbeiter konfrontiert sind.

Der Wettbewerb zwischen Abdulrahman al-Sayed und Mike Rogers, dem republikanischen Kandidaten, ist Teil des Wettbewerbs um die Bestimmung der Partei, die nach den Kongress-Zwischenwahlen Anfang des nächsten Monats die Kontrolle über den Senat erhalten wird. Zuvor war viel Kritik an der Bezeichnung von Abdulrahman al-Sayed als Dschihadist durch den US-Präsidenten Donald Trump geäußert worden.