Erneute sexuelle Anschuldigungen gegen Trump am Vorabend der US-Wahlen

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Jazeera ist der Fall Jeffrey Epstein vor den Zwischenwahlen in den USA erneut an die Spitze der politischen Entwicklungen dieses Landes gerückt, sodass die Demokraten die Bestellung eines unabhängigen Sonderstaatsanwalts zur Untersuchung der Verbindung von US-Präsident Donald Trump zu diesem Sexualstraftäter forderten.

Laut diesem Bericht betonte die Zeitung „New York Times", dass die Demokraten das US-Justizministerium beschuldigen, Beweise zu dieser Angelegenheit zu verbergen. Dies geschieht, während das Weiße Haus diese Anschuldigungen zurückweist.

Die Maßnahme der Demokraten hat dazu geführt, dass der Fall Epstein eine Woche vor den Zwischenwahlen des Landes erneut die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Dieser Antrag wurde auf der Grundlage eines Berichts erstellt, den demokratische Mitarbeiter des Justizausschusses des Repräsentantenhauses mit dem Titel „Wir haben Gemeinsamkeiten, Jeffrey" vorbereitet haben. Dieser Bericht befasst sich mit Akten und Aussagen von Frauen, deren Aussagen mit dem Epstein-Kreis in Verbindung stehen.

Die Zeitschrift „Newsweek" stellte ebenfalls klar, dass dieser Bericht die Erzählungen von 11 Frauen untersucht, von denen laut den Demokraten fünf direkte Anschuldigungen wegen schwerer sexueller Übergriffe durch Trump in Kreisen im Zusammenhang mit Epstein oder in seiner Anwesenheit erhoben haben. Dieser Bericht enthält die erhobenen Anschuldigungen, darunter die Erzählung von Beatrice Cole, die sagte, sie sei nach einem Treffen mit Trump und Epstein im Hotel Plaza im Jahr 1993 Opfer eines sexuellen Übergriffs durch Trump geworden.

In diesem Bericht wird auf die Aussage von Stacey Williams hingewiesen, die Trump beschuldigte, sie im Trump Tower sexuell belästigt zu haben, während Epstein anwesend war. Die Erzählung von Maria Farmer, einer der Überlebenden des Epstein-Falls, ist ebenfalls in diesem Bericht enthalten. Sie sagte, sie habe Trump in Epsteins Büro in New York getroffen.

Jeffrey Epstein, ein amerikanischer Investor, wurde wegen sexueller Straftaten und Menschenhandels mit Minderjährigen strafrechtlich verfolgt und starb 2019 in Haft. Sein Fall bleibt aufgrund seiner weitreichenden Verbindungen zu politischen und wirtschaftlichen Persönlichkeiten und der aufgeworfenen Fragen zum Ausmaß des Netzwerks sexuellen Missbrauchs weiterhin im Blickpunkt der amerikanischen Öffentlichkeit.