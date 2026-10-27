Generalmajor Abdollahi: Kein regelwidriges Wasserfahrzeug wird Sicherheit haben

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte Generalmajor Abdollahi, Stabschef der Streitkräfte unseres Landes, während er den aufopferungsvollen Kämpfern der Armee, der Revolutionsgarden und der Basidsch dankte: Entgegen den propagandistischen und medialen Behauptungen der amerikanischen Führung, die Straße von Hormus sei offen und frei, ist dieser strategische Wasserweg vollständig geschlossen und wird unter der Kontrolle und Aufsicht der mächtigen Marine der Revolutionsgarden verwaltet.

Generalmajor Abdollahi erklärte beim Besuch der Küsten des Omanischen Meeres ebenfalls: Die Marine- und Landstreitkräfte der Armee verfügen über hohe Bereitschaft und Moral und haben vollständige Kontrolle und Beobachtung über die offenen Gewässer des Omanischen Meeres und seine Küsten, und indem sie alle Bewegungen des Feindes in der Region unter Beobachtung halten, erlauben sie regelwidrigen Wasserfahrzeugen keine Durchfahrt.

Der Stabschef der Streitkräfte erklärte bei diesen Besuchen, die in Anwesenheit der Befehlshaber der Marinen der Revolutionsgarden und der Armee stattfanden: Die gesamte Region des Persischen Golfs und seine Inseln, das Omanische Meer und seine Küsten sowie der Osten und Westen der Straße von Hormus stehen mit sehr hoher Leistungsfähigkeit unter der Kontrolle der mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, und während die Straße von Hormus geschlossen ist, wird keinem Wasserfahrzeug erlaubt, diesen strategischen Wasserweg außerhalb der iranischen Regelungen zu durchqueren.

Er warnte: Jedes regelwidrige Wasserfahrzeug, das aus irgendeinem Grund außerhalb der festgelegten Route und der iranischen Regelungen verkehren will, wird seine Sicherheit gefährden und schweren Schaden erleiden.

Generalmajor Abdollahi erklärte weiter: Die Streitkräfte sind in der Region des Persischen Golfs, auf den Inseln, in der Straße von Hormus und an den Küsten des Omanischen Meeres weitaus bereiter als in der Vergangenheit und mit neuen und fortgeschritteneren Ausrüstungen als zuvor macht- und würde voll in der Region präsent und werden jeder Bosheit und Aggression des Feindes mit größerer Härte als zuvor entgegentreten.