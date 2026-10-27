Pressemitteilung des Vierertreffens über regionale Sicherheit und Stabilität

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna wurde die Pressemitteilung des Vierertreffens Iran, Pakistan, Türkei und Saudi-Arabien über regionale Sicherheit und Stabilität veröffentlicht.

Der Text der Erklärung lautet wie folgt:

Das erste Treffen der vier regionalen Länder fand heute, am 4. Aban 1405 (26. Oktober 2026), in Teheran statt.

Seine Exzellenz Herr Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran, war Gastgeber dieser Sitzung.

Prinz Khalid bin Salman, Verteidigungsminister Saudi-Arabiens, Seine Exzellenz Herr Asim Munir, Oberbefehlshaber der Streitkräfte Pakistans, und Seine Exzellenz Herr Ibrahim Kalin, Leiter des türkischen Geheimdienstes, nahmen an dieser Sitzung teil.

Die Teilnehmer vereinbarten, den Dialog fortzusetzen, um die Zusammenarbeit zwischen den vier regionalen Ländern zu stärken, einschließlich im Bereich Frieden und Sicherheit in der Region.