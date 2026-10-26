Dschumblatt: Die Wahl des Weges von Rubio war ein Fehler; wir hätten den Weg von Islamabad gehen müssen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf An-Naschra berichtet, sagte Walid Dschumblatt, ehemaliger Vorsitzender der Progressiv-Sozialistischen Partei des Libanon, unter Hinweis darauf, dass sich die Amerikaner aus der Region zurückziehen und die Israelis dieses Vakuum füllen wollen: Wir haben einen Fehler gemacht, indem wir nicht den Weg von Islamabad gewählt haben und stattdessen den Weg von Marco Rubio, dem US-Außenminister, gewählt haben, denn dieser Weg wird uns nirgendwohin führen.

Er fügte hinzu: Ich glaube nicht, dass die derzeitigen Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel zu einem Ergebnis führen werden, solange Israel den Süden des Landes besetzt hält. Ich sage natürlich nicht, dass die Regierung gescheitert ist, sie hat ihre Bemühungen unternommen, aber die Vorstellung, dass die Amerikaner Israel zum Rückzug drängen können, ist eine völlige Illusion.

Dschumblatt fügte hinzu: Israel versucht, die Spuren und Erinnerungen des Südens zu verwischen, und es ist, als ob es den Boden für die Errichtung von Siedlungen zionistischer Siedler in einem Teil davon vorbereitet.

Unter Betonung des inneren Dialogs und des Dialogs mit der Hisbollah sagte er: Wenn starre Positionen in der Hisbollah-Akte zu einem Bürgerkrieg führen, werde ich das niemals akzeptieren, denn man kann die schiitische Gesellschaft und Schicht nicht ausschließen oder ihnen sagen, sie sollen gehen; sie sind ein Teil des Körpers des Libanon.

Der ehemalige Vorsitzende der Progressiv-Sozialistischen Partei des Libanon forderte Verbindung und Dialog mit Iran und sagte: Dialog kann dazu beitragen, das Spannungsniveau der Krise zu senken.

Dschumblatt lehnte jeden Plan zur Schaffung von „Kantonen" (autonomen Gebieten) und zur Teilung des Libanon ab und fügte hinzu: Wir müssen zusammenleben, die Trennung zwischen Christen und Muslimen ist nicht möglich. Die Politik Israels in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft basiert auf der Auslöschung der nationalen Identität Palästinas von Gaza bis zum Westjordanland und auf Expansionismus in Syrien und im Libanon, und es ist ihnen egal, wer die Wahlen gewinnt, denn nichts wird sich ändern.

Dschumblatt erklärte in einem anderen Teil seiner Rede: Die Drusen Syriens gehen einen falschen Weg, wenn sie beschließen, ein Werkzeug in den Händen Israels zu werden. Wenn wir Drusen uns nicht den breiten Bewegungen der nationalen Solidarität und des arabischen Nationalismus anschließen, bewegen wir uns auf Selbstmord zu.

Unter Hinweis darauf, dass die Drusen in den besetzten Gebieten nicht die Entscheidungsträger sind, betonte er, dass das Schicksal der Drusen in den besetzten Gebieten und in Syrien vom Kabinett des zionistischen Regimes bestimmt wird.