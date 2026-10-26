Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masira berichtet, sagte ein jemenitischer Militärbeamter in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Saba: Wir empfehlen allen Investoren in das saudi-arabische Unternehmen Aramco, vor jeder Investitionsentscheidung die Finanzkennzahlen und den Aktienwert dieses Unternehmens zu beobachten.

Diese jemenitische Militärquelle fügte in Fortsetzung ihrer Warnung hinzu: Das Unternehmen Aramco und Investitionen darin sind nicht sicher, und der Marktwert dieses Unternehmens ist um mehr als 100 Milliarden Dollar gesunken, während Saudi-Arabien die Folgen der wiederholten Zielangriffe auf dieses Unternehmen durch die Streitkräfte des Jemen zensiert.

Die Warnung dieses jemenitischen Militärbeamten erfolgt, während die Streitkräfte dieses Landes auch die Aktionäre des saudi-arabischen Unternehmens Aramco vor Verlusten durch die Fortsetzung der Aktienbeteiligung an diesem Unternehmen gewarnt haben.

Die jemenitischen Streitkräfte haben wiederholt Passagiere und Fluggesellschaften aufgefordert, die Flughäfen Saudi-Arabiens mit Ausnahme der Flughäfen Mekka und Medina zu meiden. Diese Kräfte haben auch Mitarbeiter, Arbeiter und Bürger gewarnt, sich den Ölanlagen Saudi-Arabiens nicht zu nähern.