UN-Generalsekretär fordert Zurückhaltung nach Eskalation der Spannungen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Jazeera berichtet, forderte António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, angesichts der zunehmenden Spannungen in der Region die Parteien auf, die Wiederaufnahme des Krieges im Nahen Osten zu vermeiden.

Guterres schrieb während seiner Reise nach Kairo im sozialen Netzwerk X: Ich möchte eine klare und deutliche Botschaft senden: Wir brauchen maximale Zurückhaltung und diplomatische Lösungen.

Er warnte: Wenn die militärischen Drohungen, die wir derzeit erleben, zu einer breiten und gegenseitigen Eskalation der Spannungen führen, könnte die Lage in der Region außer Kontrolle geraten.

Der UN-Generalsekretär betonte auch, dass die Rechte und Freiheiten der Schifffahrt im Einklang mit dem Völkerrecht in der Straße von Hormus, Bab al-Mandab und den umliegenden Gebieten vollständig wiederhergestellt werden müssen.

Guterres würdigte auch die Rolle Ägyptens bei der Unterstützung der „Schaffung der notwendigen Bedingungen für den Dialog zwischen den USA und Iran".