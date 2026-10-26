Erklärung des saudi-arabischen Außenministeriums zur Reise von bin Salman nach Teheran

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Jazeera berichtet, hat das Außenministerium Saudi-Arabiens eine Erklärung zur Reise der saudi-arabischen Delegation nach Teheran abgegeben.

In der Erklärung des saudi-arabischen Außenministeriums heißt es: Die Reise von Khalid bin Salman, dem Verteidigungsminister Saudi-Arabiens, nach Teheran erfolgt im Rahmen der Bemühungen der Mitgliedsländer des gemeinsamen Verteidigungsabkommens von Mekka zur Verringerung der Spannungsintensität. Das Ziel der Reise nach Teheran ist die Förderung von Dialog und diplomatischen Lösungen zwischen den Parteien der aktuellen Krise.

Das Ministerium bezeichnete diese Reise auch als im Rahmen der Unterstützung der Vermittlungsbemühungen von Katar und Pakistan.

Das Außenministerium Saudi-Arabiens drückte die Hoffnung aus, dass die Parteien der Krise den Ergebnissen dieser Reise und der Vermittlungsbemühungen positiv und pragmatisch begegnen.

Das Ministerium betonte weiter die Bedeutung der Öffnung von Verhandlungskanälen zur Verhinderung einer Eskalation der militärischen Spannung in der Region.

Das Außenministerium Saudi-Arabiens drückte auch die Hoffnung auf eine Vereinbarung aus, die die Krise beendet und Sicherheit und Frieden in der Region und der Welt verwirklicht.

Das Ministerium betonte erneut die zentrale Rolle der Mitgliedsländer des Mekka-Abkommens bei der Herstellung von Sicherheit und Stabilität in der Region.