Deutschland begnügte sich mit der Äußerung von Besorgnis über die Verbrechen des zionistischen Regimes

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al-Jazeera berichtet, begnügte sich das Auswärtige Amt Deutschlands heute am Montag mit der Herausgabe einer Erklärung, ohne die Fortsetzung der Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das unterdrückte palästinensische Volk zu verurteilen, und äußerte lediglich Besorgnis über die Expansionsbestrebungen dieses Regimes.

In der vom Auswärtigen Amt Deutschlands diesbezüglich herausgegebenen Erklärung heißt es: Berlin ist zutiefst besorgt über die Eskalation der Spannungen und die gewalttätigen Maßnahmen im Westjordanland. Wir erklären auch, dass die Äußerungen Netanjahus über die Möglichkeit der Ausübung vollständiger Kontrolle über das Westjordanland besorgniserregend sind.

Dies geschieht, während das zionistische Regime am Sonntag die Schließung aller Landübergänge des Westjordanlands am Tag der Knesset-Wahlen bekannt gab. Diese Entscheidung wurde getroffen, während die Armee dieses Regimes eine umfangreiche Operation in diesem besetzten Gebiet begonnen hat und etwa 2.000 Palästinenser in Hebron aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Die israelische Armee kündigte auch an, dass ab Sonntag die Einreise palästinensischer Arbeiter in israelische Siedlungen im Westjordanland und im Jordantal verboten wird und ihre Ein- und Ausreise in diesen Gebieten, einschließlich der Industriezonen, eingestellt wird.