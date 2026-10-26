Salimi: Irans Antwort auf jede Aggression des Feindes wird entschlossen sein und ihn bereuen lassen

Hodschat al-Islam Alireza Salimi erklärte in einem Interview über die Reaktion der Islamischen Republik Iran auf jede Bedrohung und militärische Maßnahme seitens Amerikas und des zionistischen Regimes: Wir erklären ausdrücklich, dass die Reaktion der Islamischen Republik Iran auf jede Aggression des Feindes entschlossen sein und ihn bereuen lassen wird.

Die iranische Nation weicht vor den Bedrohungen des Feindes nicht zurück

Unter Betonung der Fähigkeiten Irans und der nationalen Einheit angesichts externer Bedrohungen fügte er hinzu: Die Amerikaner sind nicht in der Lage, der vereinten und geeinten iranischen Nation entgegenzutreten, und sollten nicht glauben, dass sie mit Drohungen, Druck oder militärischen Maßnahmen den Willen der iranischen Nation beeinflussen können. Die Islamische Republik Iran wird auf jede Verletzung ihres Territoriums eine ernsthafte Reaktion zeigen, die den Umständen und der Art der feindlichen Maßnahme entspricht, und wird nicht zulassen, dass Aggressoren ihre Handlungen ohne Kosten überstehen.

Das Mitglied des Präsidiums des Islamischen Konsultativrats wies auf jede Möglichkeit einer militärischen Aggression gegen Iran hin, einschließlich eines Angriffs auf den Kalang-Berg, und betonte: Jede Aggression gegen Iran, einschließlich eines Angriffs auf den Kalang-Berg, wird mit heftigen Reaktionen und schmerzhaften Antworten der Islamischen Republik Iran auf die Feinde stoßen. Dies muss der Gegenseite völlig klar sein, dass jede feindliche Maßnahme gegen Iran ihre Folgen nach sich ziehen wird, und die Verantwortung für die Konsequenzen solcher Entscheidungen liegt bei denen, die die Aggression beginnen.