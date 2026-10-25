Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen erklärte Barack Obama, der ehemalige Präsident Amerikas: Iran hat jetzt ein Vetorecht über die Straße von Hormus erlangt.

Unter Hinweis darauf, dass sieben Monate seit der Verkündung des „Sieges" durch Donald Trump, den Präsidenten Amerikas, vergangen sind, fragte er: Wie ist die Lage jetzt? Unsere Verbündeten und Stützpunkte wurden angegriffen, Amerikaner wurden getötet und Hunderte weitere verletzt.

Obama sagte auch: Der Krieg hat zur Erosion der amerikanischen Raketenbestände geführt.

Der ehemalige Präsident Amerikas wies am Ende auf die falsche Politik Trumps gegenüber Iran hin und betonte, dass es bezüglich der Ursache des Anstiegs der Preise für Öl, Diesel, Benzin und fast alles andere keine Meinungsverschiedenheit gibt, und die Ursache dieses Preisanstiegs der Krieg gegen Iran ist.

Der ehemalige Präsident Amerikas räumte bezüglich des iranischen Nuklearprogramms ein: Iran hatte keine Atomwaffen, weil wir das Nuklearabkommen umgesetzt haben, ohne auch nur eine einzige Rakete abzufeuern, und nur durch Verhandlungen und Diplomatie konnten wir eine Einigung erzielen.

Obama, indem er Pete Hegseth, den Kriegsminister Amerikas, kritisierte, nannte ihn eine nicht ernstzunehmende Person und sagte: Was denken Sie, wie viel Zeit unser Kriegsminister morgens damit verbringt, sich im Spiegel anzusehen?

Er fügte hinzu: Ich meine, er kümmert sich um seine Haare, weil er denkt, Krieger sollten so sein!

Obama fuhr fort: Das sind keine ernstzunehmenden Leute, und das Problem ist, dass Sie am Ende den Preis für ihre Nicht-Ernsthaftigkeit zahlen müssen.