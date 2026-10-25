Erdogan fordert Reform der Struktur des UN-Sicherheitsrates

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Anadolu-Agentur forderte Recep Tayyip Erdogan, der Präsident der Türkei, heute Samstag in einer Botschaft anlässlich des 24. Oktober, des Tages der Vereinten Nationen und des einundachtzigsten Jahrestages der Gründung dieser Organisation, unter Betonung der Notwendigkeit einer Reform der UN-Struktur die Schaffung eines gerechteren, inklusiveren und gegenüber den Erwartungen der Weltgemeinschaft rechenschaftspflichtigeren Sicherheitsrates.

In dieser Botschaft wird betont, dass Kriege, humanitäre Krisen, Klimawandel, Hunger, Armut, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit zeigen, dass die Hauptmission der UN nicht nur nicht an Bedeutung verloren hat, sondern noch notwendiger geworden ist.

Unter Hinweis auf die Entwicklungen in Gaza schrieb er: Der Völkermord in Gaza, der mehr als 74.000 Menschen das Leben gekostet hat, macht zusammen mit den Krisen und Konflikten in anderen Teilen der Welt die dringende Notwendigkeit einer Reform der Struktur des Sicherheitsrates deutlich.

Der Präsident der Türkei betonte, dass die Länder der Welt ihre Unterstützung für die UN-Charta stärken und die notwendigen Reformen zur Erhöhung der Effizienz der Hauptinstitutionen dieser Organisation unterstützen müssen.