Behauptung eines amerikanischen Mediums über die Pläne des terroristischen US-Kommandos gegen Iran

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera behauptete die Zeitung „The Hill", die dem Weißen Haus nahesteht, unter Berufung auf einen offiziellen Vertreter Washingtons, dass das Zentralkommando der terroristischen US-Armee (CENTCOM) Pläne für die Durchführung von Angriffen gegen Iran vorbereitet hat, um diese Angriffe im Falle einer Genehmigung durch das Weiße Haus durchzuführen.

Diese nicht namentlich genannte Quelle fügte in ihrer Behauptung weiter hinzu: CENTCOM verfügt über bereite Optionen für einen Angriff auf Iran, und diese Optionen wurden dem Kriegsminister Amerikas vorgelegt.

Die besagte Quelle behauptete am Ende in einem Gespräch mit The Hill: Donald Trump, der Präsident Amerikas, wird alle seine Optionen bezüglich Iran offen halten, bis er gezwungen ist, eine endgültige Entscheidung zu treffen.