Guterres: Wir müssen die Ausweitung des Krieges stoppen

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur meldete António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, heute Samstag seine Ankunft in Ägypten und betonte in einer Veröffentlichung in seinem sozialen Netzwerk X, dass er eine klare Botschaft mitbringe, um die Ausweitung des Krieges zu stoppen, Zivilisten zu schützen und den notwendigen politischen Raum für Diplomatie und Frieden zu schaffen.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen schrieb diesbezüglich: Ich bin jetzt in Ägypten angekommen. Inmitten der Eskalation der Konflikte trage ich eine Botschaft mit mir: Wir müssen die Ausweitung des Krieges stoppen, Zivilisten schützen und politischen Raum für Diplomatie und Frieden schaffen.

António Guterres fügte dann hinzu: Wir müssen den Ungleichheiten entgegentreten, die Gesellschaften spalten, und die Konflikte stoppen, die das menschliche Leid vervielfachen.