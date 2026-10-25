Jemens Streitkräfte: Unser Angriff auf Mekka und Medina ist eine große Lüge

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Masirah erklärten die Streitkräfte Jemens heute Samstag in einer Erklärung: Wir betonen, dass die vom saudischen Feind vorgebrachten Behauptungen, dass unsere Kräfte heilige Stätten in Mekka und Medina ins Visier nehmen, eine große und offensichtliche Lüge sind.

In der von den Streitkräften Jemens diesbezüglich herausgegebenen Erklärung heißt es: Die Lügen und Anschuldigungen Saudi-Arabiens täuschen niemanden mehr. Unsere Operationen zielen auf Ölanlagen und Militärstützpunkte des saudischen Feindes ab, und wir geben die Durchführung dieser Operationen zur selben Zeit bekannt, in der sie stattfinden.

Dies geschieht, während saudische Medien vor einigen Stunden fälschlicherweise behauptet hatten, die jemenitische Armee und Kämpfer hätten auf Mekka und Medina geschossen!