Generalmajor Abdullahi: Wir lassen keine amerikanischen Schiffe in den Persischen Golf eindringen

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur sagte Generalmajor Ali Abdullahi, Stabschef der Streitkräfte und Kommandeur des Zentralhauptquartiers Khatam al-Anbia, unter Hinweis auf die wiederholten Niederlagen der amerikanischen Terrorarmee in Westasien: Die ruhmreichen Streitkräfte des Islamischen Iran konnten, im Vertrauen auf den allmächtigen Gott, die amerikanische Marine, die Trump und die Führer jenes Landes als Gipfel der amerikanischen Macht betrachten und mit der sie die Region und die Welt bedrohen, unwirksam machen, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, sich den Meeren um den Persischen Golf und den Hoheitsgewässern Irans zu nähern.

Er fügte hinzu: Der Präsident Amerikas muss davon träumen, dass ihre Militärs und Armee erneut in den Persischen Golf eindringen. Sie werden diesen Wunsch für immer mit ins Grab nehmen.

Generalmajor Abdullahi betonte: Wir werden unter keinen Umständen und zu keiner Zeit zulassen, dass amerikanische Militärschiffe in den Persischen Golf eindringen. Trump hat wiederholt behauptet, die Nuklearanlagen Irans zerstört zu haben, aber gleichzeitig und wiederholt erklärt er, dass Iran keine Atomwaffen haben dürfe, und dieser offensichtliche Widerspruch nimmt kein Ende.

Der Kommandeur des Zentralhauptquartiers Khatam al-Anbia merkte an: Wenn ihr alles zerstört habt, welchen Sinn hat dann die Wiederholung dieses Unsinns? Diese völlig sinnlosen, widersprüchlichen und vielfach wiederholten Worte dienen dazu, die Weltöffentlichkeit und insbesondere das amerikanische Volk zu täuschen.

Er fuhr fort: Wenn ihr sicher seid, dass ihr alle Möglichkeiten und militärischen Fähigkeiten Irans zerstört habt, warum wagen es dann eure verrosteten Schiffe, Boote und feigen Militärkräfte nicht, sich der Straße von Hormus, den See- und Landgrenzen Irans zu nähern?

Generalmajor Abdullahi betonte: Zweifellos ist mit der festen Entschlossenheit der mutigen und weisen Führung, dem Willen des entsandten und standhaften Volkes, der aufopferungsvollen Streitkräfte und der Verantwortlichen des Islamischen Iran beschlossen, dass Amerika und sein unrechtmäßiges Kind, das zionistische Regime, und eure erbärmlichen und aggressiven Armeen Tag für Tag tiefer in dem Sumpf versinken, den ihr mit eigenen Händen geschaffen habt.

Er fügte hinzu: Mit der Hilfe des allmächtigen Gottes und göttlichem Beistand besteht die Strategie des starken Iran darin, dass je länger diese Konfrontation dauert, ihr umso tiefer als zuvor in den Sumpf des Todes und des Verfalls gestoßen werdet. Inschallah.