Die Fortdauer von Trumps und Netanjahus Amtszeit beschleunigt den Niedergang der amerikanischen Hegemonie

Abdolrahim Ansari sagte in einem Interview unter Hinweis auf die Wahlen in Amerika und Israel: Aus propagandistischer Sicht wird eine Niederlage Donald Trumps und Benjamin Netanjahus bei den Wahlen sicherlich im Interesse Irans sein; denn viele in der Welt werden Iran als Ursache dieser Niederlage betrachten, und dies kann ein Spiegelbild der Macht der Islamischen Republik auf internationaler Ebene sein; eines Landes, das sich nicht nur dem Druck nicht ergab, sondern auch die Aggressoren gedemütigt hat.

Er fügte hinzu: Allerdings ist Iran meiner Meinung nach nicht sehr an einer Niederlage Netanjahus und Trumps bei den Wahlen interessiert; denn es setzt grundsätzlich nicht auf deren Gehen oder Bleiben, und das Wahlergebnis dieser beiden ist für es nicht entscheidend.

Ansari fuhr fort: Netanjahu und Trump haben durch ihr Handeln Amerika und Israel auf globaler Ebene isoliert und das Bild dieser beiden Regime in der Weltöffentlichkeit als Verbrecher sichtbar gemacht. Ihre Dummheiten haben auch zur Niederlage und Diskreditierung des westlichen Medienstroms geführt; eines Stroms, der zuvor im Sinne der Produktion erwünschter zionistischer Narrative tätig war.

Der Experte für internationale Angelegenheiten betonte: Das Handeln dieser beiden hat die Lebensbedingungen für die Völker Amerikas und Israels schwieriger gemacht und ihren internationalen Status stark gesenkt.

Unter Hinweis darauf, dass die Fortdauer von Trumps und Netanjahus Amtszeit die Lage Amerikas und Israels verschlimmern kann, sagte er: Die weitere Amtszeit dieser beiden an der Macht wird den Prozess des Niedergangs der amerikanischen Hegemonie beschleunigen.

Ansari äußerte weiter: Im Gegensatz dazu werden, wenn andere Personen an die Macht kommen, diese wahrscheinlich versuchen, durch Schönfärberei des Handelns Amerikas und des zionistischen Regimes die gesamte Schuld auf Trump oder Netanjahu zu schieben und die herrschenden Strukturen von Verantwortung freizusprechen.

Er merkte an: Allerdings wird die Machtübernahme neuer Personen keine grundlegende Veränderung in der feindseligen Haltung Amerikas und Israels gegenüber Iran bewirken; insbesondere in Israel, wo seiner Ansicht nach die herrschende Struktur weiterhin anfällig für die Fortsetzung von Verbrechen und feindseligen Handlungen ist.