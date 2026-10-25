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Chef des Sicherheitsausschusses: Wir machen Israel in weniger als einer Stunde unbewohnbar!

25 Oktober 2026 - 08:22
News ID: 1882149
Source: ABNA
Chef des Sicherheitsausschusses: Wir machen Israel in weniger als einer Stunde unbewohnbar!

Ebrahim Azizi schrieb auf seinem hebräischen Account: „Wisset, dass im Falle jeglicher Maßnahmen gegen unsere Sicherheit und nationalen Interessen die Unbewohnbarmachung der besetzten Gebiete weniger als eine Stunde dauern wird."

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke: „Wisset, dass im Falle jeglicher Maßnahmen gegen unsere Sicherheit und nationalen Interessen die Unbewohnbarmachung der besetzten Gebiete weniger als eine Stunde dauern wird."

In dem in seinem Account veröffentlichten Bild zeigte Azizi die lebenswichtige Infrastruktur des zionistischen Regimes, darunter Entsalzungsanlagen, wichtige Brücken und Energieanlagen.

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