Ghalibaf: Lasst nicht zu, dass kriegstreibende Herrscher eure Proteste verzerren

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Mohammad Bagher Ghalibaf, der Vorsitzende des Islamischen Konsultativrats, in einer in einem sozialen Netzwerk veröffentlichten Botschaft: Das Szenario der Herrscher als Reaktion auf die heutigen Proteste der Völker der Welt ist folgendes: die Richtung und das Ziel der Proteste des Volkes gegen korrupte und kriegstreibende Herrscher in „Volk gegen Volk“ (horizontal) zu ändern und euch dann zu tadeln und zu beschuldigen!

Er fügte hinzu: Die Wahrheit und die Hauptbotschaft des Volkes als Reaktion auf die Enthüllungen im Epstein-Fall, die Verbrechen in Gaza, den Krieg gegen Iran und die systemische Korruption – all dies entspringt dem Wirken eines einzigen Stroms an der Spitze der Weltmacht.

Ghalibaf betonte: Ablenkung und Zerstreuung: künstliche Konflikte wie „Migranten gegen Einheimische“. Lasst nicht zu, dass sie sich durch Themenwechsel von Rechenschaft und Abrechnung freisprechen.